Женщины с этими именами — самые верные жены: на заметку мужчинам

Перед алтарем влюбленные дают друг другу клятвы в вечной любви и верности, однако в семейной жизни соблюдают их далеко не все. Кто-то уже спустя несколько месяцев после свадьбы начинает поглядывать налево и не видит ничего предосудительного во флирте с симпатичными представителями противоположного пола. И хотя принято считать, что чаще всего изменяют мужчины, дамы тоже не всегда отличаются верностью. Эксперты в области эзотерики рассказали, что преданные и любящие жены носят определенные имена - именно к ним нужно присмотреться парням, мечтающим о крепкой семье.

Любовь

Обладательница этого имени - натура сильная и самодостаточная. Любовь действительно верит в прекрасное чувство, в честь которого была названа, а потому не идет под венец с первым встречным.

Она долго и терпеливо ждет того мужчину, которого полюбит всей душой и который ответит ей тем же. А встретив его, уже никогда не посмотрит ни на кого другого.

Татьяна

Смыслом жизни для Татьяны становятся ее дом и семья. Женщина, нареченная этим именем, с детства мечтает о любящем муже, детях, комфортном жилище. Став взрослой и встретив своего единственного, Таня с радостью посвящает все свободное время близким. О том, чтобы посмотреть налево, у нее даже мысли не возникает. Она не нуждается в таких сомнительных приключениях.

Ирина

Ирина - женщина на редкость прямолинейная. Она всегда режет правду-матку, а ложь, обман и предательство презирает. Именно поэтому, начав встречаться с мужчиной и став законной женой, обладательница этого имени не станет изменять.

Впрочем, у нее даже желания такого не возникает. Ирина ценит все, что имеет, и не станет рушить из-за минутной прихоти.

Екатерина

Девушкам, названным именем Екатерина, свойственны гордость и чувство собственного достоинства. Измена для них - не просто моветон, но и неуважение к себе и к своему партнеру. Даже если Катя когда-нибудь полюбит другого мужчину, она не станет встречаться с ним тайком, а расскажет обо всем супругу. Но, как правило, обладательницы этого имени строят крепкую семью.

Анфиса

На первый взгляд Анфиса кажется девушкой легкомысленной, однако, познакомившись с ней поближе, понимаешь, что это впечатление неверное.