Женщины ошибаются чаще мужчин: причину раскрыла Джина Лоллобриджида

Непревзойденная итальянская актриса Джина Лоллобриджида прожила долгую и насыщенную жизнь. Звезда фильма «Фанфан-Тюльпан» прекрасно разбиралась в мужской и женской психологии и часто делилась своими наблюдениями. К ее мудрым словам стоит внимательно прислушаться.

Лоллобриджида всегда отличалась своим непокорным характером, свободолюбием и острым словцом. Она совсем не походила на своих экранных героинь — прекрасных и хрупких дам, нуждающихся в сильном плече, или погубленных красоток.

Смелая и независимая Джина была известна своими меткими цитатами о мужчинах и женщинах, и многие из них актуальны до сих пор. Как-то артистка призналась, почему представители сильного пола допускают меньше промахов в этой жизни: «Женщины легче признаются в своих ошибках, поэтому считается, что они ошибаются чаще мужчин». Таким было мнение Лоллобриджиды с высоты ее прожитых лет. Кто-то может не согласиться с этим высказыванием, но не стоит отрицать, что в нем есть здравое зерно.