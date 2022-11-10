Женщины обомлеют при виде молодого Джейсона Стэйтема с волосами (фото)

Сегодня Джейсон Стэйтем узнаваем благодаря фирменной прическе, точнее, ее отсутствию. Лысая голова актера стала его «фишкой» и индивидуальной чертой.

Типичный герой Стэйтема — бескомпромиссный, четкий и волевой мужчина. Лысина лишь подчеркивает его маскулинность и стать, делая образ более убедительным и, что немаловажно, привлекательным для женщин.

Сегодня представить звезду «Форсажа» с шевелюрой просто невозможно. Но когда-то в молодости Стэйтем носил совсем другую прическу. В 90-е годы будущий актер занимался прыжками в воду и даже участвовал в международных соревнованиях в составе сборной Британии.

На старых фото со спортивных мероприятий отчетливо видно, как выглядел Стэйтем с шевелюрой. Уже тогда будущий актер обладал статью и превосходной фигурой. Нельзя сказать, что с волосами внешность актера выглядела кардинально иной. Но, сравнивая те фото с нынешними, стоит признать, что лысина ничуть его не испортила, а даже подчеркнула мужественные черты.