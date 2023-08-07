Женщины не поймут: звезда сериала «Не родись красивой» дала от ворот поворот этому богачу

Ольга Ломоносова упустила свой шанс выйти замуж за богатого и знаменитого. Артистка воротила нос от состоятельного ухажера, а когда, наконец, опомнилась, было уже поздно.

На съемках актриса влюбила в себя Александра Самойленко. Коллега по цеху красиво ухаживал за яркой блондинкой, не жалел денег на красивые романтичные поступки. Он буквально осыпал звезду сериала «Не родись красивой» цветами, задаривал ее ювелирными украшениями, водил по элитным заведениям.

Самойленко мог позволить себе подобные жесты, поскольку владел ресторанным бизнесом и на доходы не жаловался. Счастью пары мешало одно но: своенравная артистка не хотела отвечать взаимностью на чувства богача. Тогда Ломоносова переживала из-за тяжелого расставания и была не готова к новым отношениям.

Впоследствии актер и бизнесмен признался, что настал момент, когда актриса передумала. Вот только Самойленко, который прежде был готов жениться на знаменитости, резко к ней охладел.