Женщины ахнут: каким вырос мальчик-ботаник из «Стюарта Литтла»

Приключения мышонка Стюарта Литтла и его лучшего друга, мальчика Джорджа, оказались популярны не только у юных кинозрителей, но и у взрослой аудитории. Но если Стюарт был плодом компьютерных технологий, то маленького Джорджа Литтла сыграл юный актер Джонатан Липники.

Милый мальчик в очках уже был популярным актером, сыгравшим в картине «Джерри Магуайер» вместе с Томом Крузом и Рене Зеллвегер. Но роль Джорджа принесла ему гораздо больше славы и зрительской любви. Да и подобной популярности в карьере Джонатана больше не наблюдалось.

Сейчас 31-летний Джонатан совсем не похож на того милого мальчика в очках, которого полюбили зрители. Он серьезно занялся спортом и боевыми искусствами и превратился в настоящего накачанного мачо. Также он активно участвует в благотворительности, вкладывая туда заработанные актерством деньги. А их, по подсчетам журналистов, у Липники примерно 5 млн долларов.