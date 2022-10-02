Женщине-терминатору 42 года: ахнете, увидев ее сейчас

Актриса Кристанна Локен прославилась благодаря роли сексапильного робота T-X в фильме «Терминатор 3: Восстание машин».

Будущая актриса появилась на свет в семье писателя и модели, так что свою красоту девушке было от кого унаследовать. Локен снимается в кино с начала 90-х, она появлялась проектах «Как вращается мир», «Парень познает мир», «Лоис и Кларк», «Несчастливы вместе», «Мортал Комбат 2».

Чтобы исполнить роль T-X, актриса должна была быть в идеальной форме и тренировалась ежедневно шесть недель подряд, занимаясь в зале и изучая боевые искусства. Позже Кристанна Локен появилась в фильмах «Кольцо Нибелунгов», «Бладрейн». «Темной силе», «Наемнице» и в других картинах.

Сегодня актрисе 42 года. Она продолжает мелькать в кино. На данный момент сердце красавицы занято: Локен встречается с Джонатаном Бейтсом, у пары есть общий сын по имени Тор.