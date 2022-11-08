Женщинам на заметку: всего одна хитрость скрыла морщины 50-летнего Вицина

Георгий Вицин прославился как один из главных комедийных актеров СССР. Однако были в его фильмографии и серьезные драматические роли, одной из которых стал образ Михайло Бальзаминова в картине «Женитьба Бальзаминова». При этом для съемок в фильме артисту пришлось пойти на большие ухищрения.

Дело в том, что к началу работы над лентой актеру было уже почти 50 лет, а его герой был 25-летним юношей. Чтобы скрыть свой возраст Вицин не только надел яркий парик, но и делал себе весьма сложный грим. Он разработал смесь из «шпатлевки» и красной краски, чтобы лицо выглядело более худым, и рисовал специальную сеточку из краски.

Также знаменитости было необходимо избавиться от морщин. Специально для этого каждый день он рисовал себе веснушки поверх грима. Такая деталь визуально отвлекала внимание от возрастного лица и помогала омолодить артиста на целых 25 лет.

Решения Вицина привели в восторг режиссера Константина Воинова. До начала работы он сомневался, что артист будет выглядеть правдоподобно, но, увидев изобретательный грим знаменитости, тут же отринул все страхи и приступил к съемкам картины, которая стала одной из главных на творческом пути и его, и Вицина.