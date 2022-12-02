Женщина скинула рекордные 238 килограммов: посмотрите, как сейчас выглядит эта красотка

Кристина Филлипс с детства страдала от лишнего веса. Переживания и стресс девушка предпочитала заедать вредной едой, а сидячий образ жизни не способствовал похудению. В итоге к 12 годам она весила 130 килограммов, а в 21 год — уже больше 300.

Способствовал набору веса Кристины и ее супруг. Он регулярно заставлял ее есть, предлагая по любому поводу любимые бюргеры и газировку. Но однажды американка вдруг поняла, что даже не может встать с дивана без посторонней помощи, и обратилась в одно из местных ТВ-шоу в надежде на помощь.

Эксперты и ведущие не оставили Кристину и беде и разработали для нее специальную диету и серию тренировок. В течение нескольких лет она избавлялась от лишнего веса и прошла через ряд операций. В итоге она сбросила 238 килограммов, превратившись в другого человека.

Подобные метаморфозы не оценил избранник Кристины и подал на развод. Как признавалась знаменитость, экс-супруг решил откормить ее, поэтому не смог принять желание похудеть и измениться. После развода Кристина начала выстраивать свою новую жизнь, а со временем встретила молодого человека по имени Шейн, который стал ее второй половинкой.

Сегодня звезда реалити-шоу живет обычной семейной жизнью и воспитывает их общего с Шейном ребенка. В социальных сетях она постоянно делится успехами в похудении, ведь не перестала следить за собой, а поклонники осыпают ее комплиментами. По мнению многих, Кристина — лучший пример для людей, которые хотят взять в руки собственную жизнь.