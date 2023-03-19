Женщина-огонь: поразитесь, увидев жену Полицеймако, которую он от всех скрывает

Михаил Полицеймако прославился как один из самых талантливых современных артистов. В его фильмографии можно увидеть такие проекты, как «Даун Хаус», драма «72 метра» и, например, сериал «Клиника счастья», где его коллегой стала Дарья Мороз. Артист никогда не скрывает от поклонников свои творческие успехи, однако о семье практически не рассказывает и лишь в редких случаях делает исключения.

Так, несколько дней назад звезда экрана поделился трогательной фотографией со своей супругой Ларисой, которую приурочил к ее дню рождения. На снимке супруги зажигают именинный торт, а избранница артиста красуется ярко-алым праздничным платьем.

Подписчики остались в восторге от редкого снимка супруги Полицеймако. В комментариях они вспомнили, что видели их совместный снимок лишь в январе прошлого года. В комментариях они осыпали именинницу комплиментами и поздравлениями, отметив, как эффектно супруги выглядят вместе.