Женить на себе Джеймса Бонда мечтала каждая звезда Голливуда: гляньте, кому это удалось

Тимоти Далтон — один из главных сердцеедов Голливуда. Ради него женщины были готовы буквально на все, но красавец-актер оказался избирателен.

Исполнитель роли Джеймса Бонда не спешил крутить многочисленные романы, а уж тем более жить с кем-то под одной крышей. И все же нашлась та, кому удалось растопить сердце знаменитости и стать его супругой.

Актер потерял голову от Оксаны Григорьевой, скромной официантки из России, работавшей в кафе рядом с Букингемским дворцом. Эта встреча навсегда изменила жизнь звезды экрана — вскоре он и его новая возлюбленная стали неразлучны. Кроме того, в 1997 году у них появился сын Александр.

За неделю до рождения наследника Далтон сделал то, чего от него не ждали даже близкие друзья. Актер, которому на тот момент был 51 год, решил обвенчаться со своей избранницей. Тогда многие решили, что именно с ней артист и проведет остаток своих дней, но не тут-то было.

В 2003 году пара распалась. Причиной послужило то, что Далтон уличил жену в измене, чего так и не смог ей простить.