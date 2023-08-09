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«Женись, потом поговорим»: Винер ошарашила молодого волокиту заявлением

9 августа 2023 08:00
«Женись, потом поговорим»: Винер ошарашила молодого волокиту заявлением

Ухажеру пришлось подчиниться.

Ирина Винер не привыкла ходить вокруг да около. Тренер по художественной гимнастике взяла все в свои руки, когда речь зашла о замужестве.

Наставница немало поспособствовала тому, чтобы наладилась личная жизнь ее подопечной Ляйсан Утяшевой. Похоронив любимую маму, гимнастка переехала на время к Винер. Тогда она рассказала тренеру, что за ней ухаживает знаменитый комик — Павел Воля.

Юморист поддержал убитую горем спортсменку, но это не вызвало доверия у Ирины Александровны. Тренер поняла, что без честного разговора тут не обойтись. И при личной встрече ошарашила молодого волокиту заявлением.

Винер поинтересовалась намерениями резидента Comedy Club. Тренер всерьез опасалась, что тот поматросит и бросит Утяшеву. Юморист заверил наставницу, что этого не будет, поскольку он всерьез подумывает о свадьбе.

Но и это не успокоило знаменитость.

«Женись, потом поговорим», — предупредила она Волю, подтолкнув тем самым к ответственному шагу.

Фото: Legion-Media, Maksim Konstantinov/Global Look Press/ Globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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