Женился на Боярской неспроста: увидите фото матери Матвеева и все поймете

Максим Матвеев и Елизавета Боярская по праву считаются одной из самых ярких пар отечественного кино. Артисты, которые вместе уже 13 лет и воспитали двоих сыновей, собирают миллионы комплиментов от фанатов, при этом некоторые поклонники уверены, что Боярскую звезда «Триггера» выбрал далеко не из-за личных качеств.

По мнению фанатов, мать артиста Людмила Владимировна, которая всю жизнь посвятила филологии, заметно похожа на супругу ее сына. Обе женщины отличаются лучезарными улыбками, открытым взглядом. Некоторые же поклонники даже отмечают похожий стиль в одежде Матвеевой и Боярской, которые не боятся ярких образов и экспериментов с одеждой.

И именно поэтому, как уверены фанаты, артист выбрал в жены именно дочь экранного д’Аратаньяна. Матвеев нашел множество общих черт со своей матерью, что и стало решающим фактором.