Жених годится в сыновья: ахнете, увидев избранника бывшей Тима Бертона (фото)

Творческий и семейный союз Хелены Бонем Картер и Тима Бертона казался нерушимым. Однако их многолетние отношения распались, и каждый принялся строить личное счастье с новыми пассиями.

Уже несколько лет звезда «Гарри Поттера» и «Бойцовского клуба» живет с писателем Рэем Хольмбоэ, который младше ее на 21 год. Несмотря на то, что избранник актрисы годится ей в сыновья, эта разница не смущает ни одного из партнеров. Когда Хелена и Рэй выходят на прогулку, то все внимание достается им. Хольмбоэ — высокий и статный мужчина с миловидными чертами лица. Но возрастной разрыв между ними не выглядит катастрофическим. К тому же, как призналась Картер, она пьет из своего избранника молодость.

Актриса прожила с Тимом Бертоном 13 лет. Но за эти годы она так и не решилась съехаться с режиссером. Несмотря на рождение двоих детей, звезды мирового кино жили в разных домах. А вот с Рэем эксцентричная артистка уже поселилась под одной крышей. Хелена снялась в нескольких фильмах экс-супруга, среди которых «Мрачные тени», «Чарли и шоколадная фабрика» и «Крупная рыба».