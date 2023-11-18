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Жене приходится мириться: Батырев сознался, что продолжает общаться с бывшей

18 ноября 2023 12:30
Жене приходится мириться: Батырев сознался, что продолжает общаться с бывшей

Актер не готов отпустить прошлые отношения.

Харизматичный и привлекательный актер Антон Батырев с первых же ролей запомнился поклонницам. Красавец украл сердца многих фанаток. А в реальной жизни он оказался довольно ветреным мужчиной, который женат уже в четвертый раз.

Его новой избранницей стала Анна Савельева. Она на 16 лет моложе актера, но разрыв в возрасте не помешал их чувствам. Не так давно они официально оформили брак и пока наслаждаются статусом молодоженов.

При этом Анне пришлось смириться с тем, что прошлые отношения не полностью ушли из жизни Батырева. Звезда кино и сериалов продолжает общаться с бывшей супругой, которая родила ему наследника Добрыню.

«Мы с ней спокойно общаемся, постоянно договариваемся насчет ребенка, живем недалеко друг от друга», — приводит слова актера издание WomanHit.

А вот еще с одной своей экс-супругой — Евгенией Лозой — он отношения не поддерживает. Их брак продлился менее года и закончился на негативной ноте. Причины развода они до сих пор не сообщают.

Фото: Кадр из сериала «Ничто не случается дважды» (2017–2020), unsplash.com
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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