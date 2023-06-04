Женатый Бондаренко был без ума от этой известной актрисы: чем кончилась их история

Станислав Бондаренко мог связать свою жизнь с популярной артисткой, если бы не одно но. Снимаясь в сериале «Талисман любви», он воспылал чувствами к своей коллеге по цеху.

Экранной партнершей знаменитости стала Татьяна Арнтгольц. Бондаренко не составило труда сыграть влюбленного в нее юношу, поскольку таким он был на самом деле. Свою симпатию к блондинке артист не скрывал. В интервью он говорил о ней не иначе как с восхищением, называя потрясающей актрисой и невероятной женщиной.

Поклонники сразу догадались, что здесь пахнет амурными делами. Но все ограничилось лишь взаимной симпатией. Бондаренко пришлось придержать коней — актер не смел пойти против собственных принципов.

В тот период Бондаренко был женат на Юлии Чиплиевой. Он признался, что не мог, имея обязательства перед одной женщиной, закрутить роман с другой. Вот почему его история любви с Арнтгольц закончилась, едва начавшись.