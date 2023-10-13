Женатым отойти от экрана: 54-летняя Энистон снялась без нижнего белья

Дженнифер Энистон прославилась в 1994 году благодаря роли Рэйчел Грин в сериале «Друзья». В миловидную стройную блондинку влюбились миллионы мужчин. С тех пор карьера красотки пошла в году, она сыграла более полусотни ролей в кино. Трудно поверить, что звезде Голливуда уже 54 года.

Энистон ведет здоровый образ жизни и тщательно следит за собой. Неудивительно, что артистка не боится сниматься обнаженной. Недавно красавица засветилась в сериале «Утреннее шоу». На экране Дженнифер Энистон воплотила образ телеведущей Алекс Леви. В картине присутствуют постельные сцены.

В одном из эпизодов знаменитость появилась полностью голой. Кадры произвели фурор в Сети. Критики писали, что моложавая Энистон выглядит так же превосходно, как в своей первой сексуальной сцене в фильме 2006 года «Развод по-американски».