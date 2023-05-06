Женатым не смотреть: молодая избранница Цекало едва прикрыла грудь на свежем фото

Вот уже четыре года Александр Цекало женат на Дарине Эрвин. Супруги живут в Лос-Анджелесе, где молодая избранница продюсера пытается построить свою карьеру. Дарина занимается живописью и снимается в кино, о чем рассказывает в социальных сетях, но подписчики замечают вовсе не ее творческие успехи.

Так, недавно звезда социальных сетей поделилась снимками очередной работы, выполненной в жанре графики. Дарина решила сфотографироваться на фоне картины, и именно ее наряд украл все внимание пользователей Сети.

Дело в том, что в кадре Дарина позирует в крошечном топе, который едва прикрывает ее формы. Знаменитость совершенно не стесняется и предстает перед поклонниками практически обнаженной.

Фанаты, обсуждая пикантный кадр, осыпали Дарину комплиментами. По их мнению, художница прекрасно выглядит и не должна скрывать свою красоту от публики, а другие в шутку отметили, что завидуют Александру Цекало.