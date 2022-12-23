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Киноафиша Статьи Жена Стэйтема год скрывала тело после родов: гляньте на нее в бикини теперь

Жена Стэйтема год скрывала тело после родов: гляньте на нее в бикини теперь

23 декабря 2022 20:30
Жена Стэйтема год скрывала тело после родов: гляньте на нее в бикини теперь

Роузи Хантингтон-Уайтли не постеснялась откровенного наряда.

Пару Джейсона Стэйтема и Роузи Хантингтон-Уайтли можно назвать одной из самых скрытных в Голливуде. Они долго не рассказывали о своем романе, пока в 2017 году модель не объявила о беременности. Летом этого же года на свет появился их первенец Джек. А в феврале 2022 года родилась дочка Изабелла.

Роузи взяла перерыв в карьере, чтобы сосредоточиться на времени с новорожденной дочкой. Паузу длиной почти в год она провела плодотворно для себя: модель уже вернула прежнюю форму. Это понятно по недавнему снимку Хантингтон-Уайтли в соцсетях. На фото она позирует в красном бикини и с дочкой на руках. При виде плоского живота модели может сложиться ощущение, что она и вовсе не рожала.

Жена Стэйтема год скрывала тело после родов: гляньте на нее в бикини теперь

«Тело как у молодой девушки. Не верится, что сама родила двоих», «Нереально так выглядеть сразу после беременности», «Шикарно смотрится», — отметили комментаторы.

Роузи и Джейсон до сих пор не оформили официально свои отношения. Модель говорила, что они слишком заняты работой и детьми и не могут выкроить время на организацию торжества.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com, соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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