Жена Стэйтема год скрывала тело после родов: гляньте на нее в бикини теперь

Пару Джейсона Стэйтема и Роузи Хантингтон-Уайтли можно назвать одной из самых скрытных в Голливуде. Они долго не рассказывали о своем романе, пока в 2017 году модель не объявила о беременности. Летом этого же года на свет появился их первенец Джек. А в феврале 2022 года родилась дочка Изабелла.

Роузи взяла перерыв в карьере, чтобы сосредоточиться на времени с новорожденной дочкой. Паузу длиной почти в год она провела плодотворно для себя: модель уже вернула прежнюю форму. Это понятно по недавнему снимку Хантингтон-Уайтли в соцсетях. На фото она позирует в красном бикини и с дочкой на руках. При виде плоского живота модели может сложиться ощущение, что она и вовсе не рожала.

«Тело как у молодой девушки. Не верится, что сама родила двоих», «Нереально так выглядеть сразу после беременности», «Шикарно смотрится», — отметили комментаторы.

Роузи и Джейсон до сих пор не оформили официально свои отношения. Модель говорила, что они слишком заняты работой и детьми и не могут выкроить время на организацию торжества.