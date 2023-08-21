Жена Преснякова поняла, что ее обманули в роддоме: касается младшего сына

Младшему сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова осенью исполнится три года. На днях артистка сделала неприятное открытие, которое касается маленького Ивана. Знаменитость поспешила поделиться своим беспокойством с поклонниками.

В социальных сетях певица опубликовала видео с участием наследника. Мальчик баловался на веранде загородного особняка, не обращая внимания на свою маму. Он забирался на журнальный столик и прыгал с него то на пол, то на рядом стоящее кресло.

Устав от проказ своего ребенка, Подольская заявила, что рожала в роддоме совсем другого мальчика, воспитанного. Якобы так ей сказали акушеры. Иван же, как заметила Подольская, воспитанием не блещет.

«Меня обманули?» — возмутилась звезда.

Правда, хитрый прием на кроху не подействовал. Иван продолжил баловаться в том же духе и не задумался о своем поведении.