Жена плакала от нищеты: этого об олигархе из «Брата 2» вы точно не знали

Сергей Маковецкий сегодня известен как один из самых успешных артистов России. Однако до первой популярности он вел весьма скромный образ жизни, а его семья едва сводила концы с концами.

Так, первое время Маковецкий со своей супругой Еленой жил в Москве в комнате в театральном общежитии. По словам знаменитости, денег было настолько мало, что они не могли купить письменный стол сыну Елены от предыдущих отношений, поэтому он читал книги в туалете. Также они делили комнату с матерью Елены, которая справлялась с тяжелыми болезнями, и с соседкой. Артист не скрывает: бедность могла разрушить их брак.

«Это могло испортить наши отношения, и нас бы поняли», — рассказывал артист.

При этом Елена старалась всячески поддерживать мужа. Она понимала, что он находится лишь в начале пути и обязательно добьется успеха. И лишь однажды она не выдержала тяжелых условий жизни: охранник не захотел пропускать их в Дом кино. Несправедливость задела ее, она не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

Маковецкий же старался изо всех сил заработать деньги и вытащить семью из бедности. Прославиться ему удалось лишь спустя полгода после инцидента в Доме кино. Тогда вышел фильм «Патриотическая комедия», который и сделал его известным на всю страну.