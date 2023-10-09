Жена одобрила любовницу: Гальцев много лет живет на две семьи (фото)

Юрий Гальцев — настоящий счастливчик. Так подумает большинство мужчин, узнав о том, что вот уже много лет артист живет на две семьи.

У юмориста есть законная супруга, которая родила ему дочь Марию. Ирина Ракшина одобрила любовницу мужа. Ею стала актриса Мария Насырова, она младше знаменитости на 30 лет. Раньше красавица была студенткой Гальцева, а после устроилась на работу в театр, которым он руководит.

«Тайная» возлюбленная родила знаменитости сына Глеба. Вторая семья юмориста живет в элитной питерской квартире. Между тем Ракшина, отвечая на вопросы журналистов, говорит, что всякое в жизни бывает, но у них в отношениях с мужем все прекрасно.

Уходить из семьи Юрий Николаевич не собирается. Коллеги, близкие и поклонники заметили, что новая женщина вдохновила его на перемены к лучшему, но касаются они лишь внешности. Гальцев сменил прическу, отпустил бородку и стал еще более импозантным мужчиной, чем прежде.