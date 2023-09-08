Жена Никулина, любовница Гайдая: этот факт из биографии Гребешковой вызывает гнев у людей

Нине Гребешковой редко доставались главные роли. Несмотря на брак с режиссером Леонидом Гайдаем, в фильмах мужа она играла преимущественно в эпизодах. Зато каждое появление артистки на экране было ярким и талантливым. Особенно зрителям запомнилось ее роль в комедии «Бриллиантовая рука».

Гребешкова мечтала сыграть управдома, но супруг отказал верной спутнице и выбрал колоритную Нонну Мордюкову. Вместо этого ей было предложено воплотить на экране Надю, жену Горбункова. Артистка так вжилась в образ, поэтому зрители поверили, что они с Юрием Никулиным состоят в браке и в реальной жизни.

Миф настолько укоренился среди простых советских людей, что бедняжку обвиняли в том, что она бросила любимца публики ради Гайдая. Нина Павловна вспоминает, что однажды к ней подошла незнакомка и с вызовом спросила: