Жена не простила бы: что случилось с Алферовой и Де Ниро в номере гостиницы

Роберт Де Ниро был довольно частым гостем в СССР. Первый его визит состоялся еще 40 лет назад, когда он должен был проходить пробы в фильм Эмиля Лотяну «Анна Павлова». В 1982 году чиновников из Госкино Де Ниро не восхитил, к тому же в его прошлом была роль в боевике «Охотник на оленей» о вьетнамской войне. Актера поблагодарили за приезд, но утверждать на роль не стали. Роберт пробыл в Москве еще несколько дней, пообщавшись с коллегами Олегом Янковским и Людмилой Максаковой.

Вновь в СССР артист вернулся спустя год, и на личное знакомство с ним понадеялась Ирина Алферова. Вместе с фотографом Виталием Арутюновым она приехала в гостиницу, где остановился Де Ниро. Но увидев нежданных гостей у себя в номере, Роберт попытался выставить их за дверь. Как объяснил артист перепуганной переводчице, в его жизни уже были случаи, когда его шантажировали дружескими снимками с другими женщинами. И такой поступок супруга актера бы не одобрила.

Алферовой все же удалось убедить зарубежного коллегу сделать один совместный кадр на память. Они приятно пообщались и прогулялись вместе с фотографом по набережной около отеля.