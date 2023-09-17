Жена молодая, а детей все нет: семейная драма Олега Меньшикова

Олег Меньшиков редко говорит о личной жизни. Звезда фильмов «Покровские ворота», «Михайло Ломоносов» и «Утомленные солнцем» нечасто выходит в свет со своей супругой Анастасией Черновой, хотя привлекательную женщину грех скрывать от публики.

Актера сразу зацепила юная выпускница ГИТИСа. Несмотря на разницу в 23 года, пара вместе уже более 18 лет. Меньшиков с большой теплотой отзывается о жене в многочисленных интервью. Поклонники недоумевают, почему такая красивая пара все еще не обзавелась детьми, а журналисты то и дело приписывают Анастасии беременности.

Точку в этой истории поставил сам артист.

Олег Меньшиков признался, что они мечтали о пополнении в семье, но завести наследников у супругов так и не получилось. Пара долго оттягивала момент рождения детей, а позже здоровье уже не позволяло обзавестись ребенком.