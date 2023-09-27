Жена изменяла Васильеву из «Сватов» с тремя одновременно: все известные актеры

Нравы современных знаменитостей подчас вызывают ужас у россиян. Достаточно вспомнить дебоши, громкие обсуждения измен спортсменов, актеров и музыкантов. На их фоне советские звезды кажутся абсолютными идеалами. Но на самом деле в их отношениях тоже скрывались бурные страсти.

Ярким примером выступает первый брак Анатолия Васильева. Актер не устоял перед однокурсницей. В 1973 году его супругой стала будущая театральная звезда Татьяна Васильева. Однако назвать союз молодых людей гармоничным точно было нельзя.

Начинающая актриса пользовалась популярностью среди мужчин и легко крутила романы на стороне. Тем более что ее законный муж смотрел на все измены сквозь пальцы. Как только Васильев уезжал на гастроли, артистка тут же устремлялась к любовникам. Одним из них был женатый Михаил Державин.

В прошлых интервью Татьяна Васильева припоминала, что они весело проводили время в бане с друзьями актера — Александром Ширвиндтом и Андреем Мироновым. Она даже разоткровенничалась, описав, как танцевала голая на столе перед коллегами. Будущая звезда «Сватов» забавы супруги не разделял. Спустя 10 лет такого брака Васильев все-таки подал на развод.