Жена Бондаренко испортила внешность пластикой: вылитый Голлум

Станислав Бондаренко часто выслушивает от фанатов едкую критику в адрес любимой супруги. Многие уверены, что красавчик-артист мог найти себе спутницу жизни и посимпатичнее.

Звезда экрана женат на Аурике Алехиной, вместе с которой воспитывает двоих дочерей. Роль жены и матери знаменитость успешно совмещает с ведением собственного бизнеса и работой моделью. Чтобы оставаться привлекательной, светская львица частенько заглядывает в кабинет пластического хирурга. Но его стараниями она только изуродовала себя.

Интернет-пользователи задаются риторическим вопросом о том, зачем пассия Бондаренко испортила внешность пластикой и добровольно превратила себя в одного из персонажей «Властелина колец» Толкина.