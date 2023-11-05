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Жена Бондаренко испортила внешность пластикой: вылитый Голлум

5 ноября 2023 13:30
Жена Бондаренко испортила внешность пластикой: вылитый Голлум

Модель утратила человеческий облик.

Станислав Бондаренко часто выслушивает от фанатов едкую критику в адрес любимой супруги. Многие уверены, что красавчик-артист мог найти себе спутницу жизни и посимпатичнее.

Звезда экрана женат на Аурике Алехиной, вместе с которой воспитывает двоих дочерей. Роль жены и матери знаменитость успешно совмещает с ведением собственного бизнеса и работой моделью. Чтобы оставаться привлекательной, светская львица частенько заглядывает в кабинет пластического хирурга. Но его стараниями она только изуродовала себя.

Интернет-пользователи задаются риторическим вопросом о том, зачем пассия Бондаренко испортила внешность пластикой и добровольно превратила себя в одного из персонажей «Властелина колец» Толкина.

«Угораздило найти такое чудо-юдо. Видимо, этот Голлум требовал от него кольцо», «Очередная жертва хирурга», — осуждают супругу актера в Сети.

Жена Бондаренко испортила внешность пластикой: вылитый Голлум
Фото: Legion-Media, кадр из фильма "Хоббит: Нежданное путешествие" (2012), соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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