Жена-американка и «теплое» место на Бродвее не спасли: звезду «Ассы» вынудили покинуть США

Александр Баширов прославился благодаря ролям чудиков и злодеев. У актера необычная судьба.

В детстве Баширов жил в маленькой деревне под Ханты-Мансийском и был предоставлен сам себе. Мальчик стал курить еще в третьем классе. Жизнь шла своим чередом: Александр Баширов окончил ПТУ, отслужил в армии, пошел работать на цементный завод. Но Баширова влекло кино: он сумел покорить приемную комиссию ВГИКа, и будущую звезду приняли на режиссерский факультет.

Во ВГИКе Александр Баширов устроил скандальную выходку: играя в спектакле, артист снял себя халат, а под ним ничего не было – рассказывает портал «Новый очаг» . Из-за скандала нахального студента хотели исключить, но решили ограничиться переводом в другую группу. Еще в студенческие годы Баширов женился на сокурснице – американке по имени Сара Венди Ньютон. После ВГИКа молодожены уехали в Нью-Йорк, где у пары родился сын Кристофер. Александр Баширов поступил в Колумбийский университет, учился в театральной студии на Бродвее – и его приняли на работу в один из театров Нью-Йорка. Но Баширову надоела такая «респектабельная» жизнь – и он развелся и вернулся в Россию.

На родине актер не остался без работы – режиссеры помнили его по ярким ролям в фильмах «Асса», «Игла», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви». После возвращения он снялся в еще более 150 картин. В амплуа дебошира актер оставался и в жизни: дрался на улице и устраивал скандалы в самолетах. Баширов иронично относится к своей репутации и даже назвал свой фестиваль «Дебоширфильм Фестиваль», а студии дал название «Дебоширфильм Студия».

Свое счастье актер обрел с экс-солисткой группы «Колибри» Инной Волковой. Пара вместе уже почти 30 лет, а их взрослая дочь Александра-Мария пошла по стопам отца и тоже окончила режиссерский факультет ВГИКа.