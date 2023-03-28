Желтые тени и кудряшки: посмотрите на Канделаки до преображения (фото)

Тина Канделаки известна как одна из самых красивых и успешных телеведущих страны. Долгие годы она не покидает эфиры отечественных шоу, привлекая зрителей и профессионализмом, и красотой. При этом мало кто из поклонников помнит, как выглядела знаменитость в самом начале своей карьеры.

Так, первым успехом для Канделаки стал проект «Самый умный». Несколько участников на время соревновались в эрудиции, пока ведущая зачитывала им вопросы. И в то время журналистка выглядела совершенно иначе. Она носила короткие волосы с неизменно закрученными кудрями, а завершала образ ярким макияжем, в котором могли сочетаться, например, золотые тени и алая помада.

Подобный имидж Канделаки сохранила на долгие годы, а потом неожиданно преобразилась. Она избавилась от лишнего веса, ее стиль стал более строгим. Изменилась и прическа: на смену пышным кудрям пришли длинные прямые волосы.

Сама телеведущая старается не делиться архивными снимками. В социальных сетях она публикует лишь свежие фото, но внимательные поклонники регулярно находят кадры с начала ее творческого пути. И, обсуждая фотографии, фанаты неизменно удивляются, как сильно изменилась ведущая за прошедшие годы.