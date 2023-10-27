Ждет двойню: счастливая вдова Грачевского огорошила новостью о пополнении

Бориса Грачевского не стало в 2021 году. Основатель «Ералаша» пал жертвой коронавирусной инфекции. Молодая вдова мэтра Екатерина Белоцерковская долго не могла прийти в себя от горя. Когда Грачевский скончался, его маленькому сыну Филиппу не исполнилось и года. Недавно вдова огорошила общественность странной новостью: она родит двойню.

Белоцерковская поведала, что не планирует заводить новую семью, но мечтает подарить своему малышу брата и сестру. Для этих целей актриса собирается использовать биоматериал покойного, который Борис Грачевский заморозил еще несколько лет назад. Драгоценное наследие мэтра хранится в Израиле.

Однако далеко не все разделяют энтузиазм безутешной вдовы. Журналисты издания «Комсомольская правда» взяли комментарий у адвокатов. Специалисты уверены, что Екатерина Белоцерковская пошла на такой шаг ради того, чтобы получить большую долю из наследства умершего мужа. Тяжбы вокруг имущества Грачевского идут и по сей день.