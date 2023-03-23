Ждали другого исхода: что стало с американским Ефремовым после выхода на свободу

История знает немало примеров, когда за решеткой оказывались знаменитые люди. Настигла эта участь и известного актера Роберта Дауни-младшего. Артист надеялся, что о его бурном прошлом забудут, но этого так и не произошло.

Все началось с того, что звезда Голливуда пристрастился к горячительным напиткам и запрещенным веществам. За хранение последних он и был приговорен к трем годам условно. Вдобавок к этому Дауни-младшего отправили на принудительное лечение от зависимости, но все же хэппи-энда с американским Ефремовым не случилось.

Артист не явился на один из тестов на определение в его организме запрещенных веществ, а после не пришел на комиссию после окончания срока. Тогда знаменитость было решено отправить в тюрьму на три года, откуда он вышел досрочно за примерное поведение. Несмотря на это, репутация актера заметно пострадала.