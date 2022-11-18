Жанна Аркадьевна и Константин: раскрыто, был ли роман на самом деле

Жанна Аркадьевна и дворецкий Константин в исполнении Ольги Прокофьевой и Бориса Смолкина стали одними из главных персонажей ситкома «Моя прекрасная няня». Зрители с удовольствием наблюдали за их постоянными перепалками в кадре, а со временем в СМИ даже появились слухи об их романе, который завязался как раз во время работы над сериалом.

Первые несколько лет ни Прокофьева, ни Смолкин не комментировали многочисленные домыслы. Однако потом экранный дворецкий признался, что действительно испытывал чувства к своей коллеге. По его словам, он издевался над ней как школьник, дергающий одноклассниц за косички, однако его чувство не было полностью взаимным. Прокофьева видела в артисте близкого друга и была привязана к нему, но даже не думала начинать с ним отношения.

В итоге их связь так и не вылилась в роман. Но актеры до сих пор поддерживают общение и считают друг друга близкими друзьями.