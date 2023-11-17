Жалко особенную дочь: народ набросился на Лолиту после новых откровений

Эпатажная певица без комплексов — Лолита — всегда легко и подробно могла прокомментировать свои отношения с мужьями. А вот о единственной дочери исполнительница предпочитала помалкивать. Девочка по имени Ева появилась на свет в 1998 году. Малышка родилась недоношенной, врачи не давали никаких благоприятных прогнозов и даже убеждали Лолиту отказаться от ребенка.

Однако певица не послушалась медиков. Через несколько лет выяснилось, что у Евы есть расстройство аутического спектра — синдром Аспергера. Звезда сознательно скрывала малышку от внимания прессы, а потому отдала ее на воспитание собственным родителям. Сама исполнительница сосредоточилась на финансовом обеспечении семьи и изредка их навещала.

Сейчас Еве уже 25 лет. Лолита все чаще начала делиться снимками и видео с особенной дочерью в соцсетях. С недавних пор девушка проживает вместе с ней, однако очень скучает по бабушке и дедушке, под присмотром которых она выросла.

Народ в Сети не оценил откровения певицы. По их мнению, она слишком поздно взялась за воспитание единственного ребенка.