Жалкая и убогая пародия: россияне в ужасе от того, как поступили с наследием Гайдая

Ремейк легендарной комедии о трёх разбойниках, Шурике и красавице студентке стал настоящим провалом не только для режиссера Максима Воронкова, но и для всех причастных к этим съемкам. Рецензии критиков разносят кино, а её рейтинг на Кинопоиске составил 1.1/10.

Культовый фильм Леонида Гайдая любим представителями разных поколений, поэтому масштаб неприязни и гневных комментариев к новой картине просто поражает.