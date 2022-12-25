Жалкая и убогая пародия: россияне в ужасе от того, как поступили с наследием Гайдая
Публика не оценила работу съемочной команды.
Ремейк легендарной комедии о трёх разбойниках, Шурике и красавице студентке стал настоящим провалом не только для режиссера Максима Воронкова, но и для всех причастных к этим съемкам. Рецензии критиков разносят кино, а её рейтинг на Кинопоиске составил 1.1/10.
Культовый фильм Леонида Гайдая любим представителями разных поколений, поэтому масштаб неприязни и гневных комментариев к новой картине просто поражает.
«После таких ремейков понимаешь насколько талантливо был сделан оригинал», «Нужно законодательно запретить делать жалкие и убогие пародии на шедевры», «Закончились режиссеры и талантливые актёры», «Это до безумия провальная картина», «Стремление перещеголять великого Гайдая это признак наглости и безударности», — сокрушаются зрители на фильм.