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Жалкая и убогая пародия: россияне в ужасе от того, как поступили с наследием Гайдая

25 декабря 2022 06:30
Жалкая и убогая пародия: россияне в ужасе от того, как поступили с наследием Гайдая

Публика не оценила работу съемочной команды.

Ремейк легендарной комедии о трёх разбойниках, Шурике и красавице студентке стал настоящим провалом не только для режиссера Максима Воронкова, но и для всех причастных к этим съемкам. Рецензии критиков разносят кино, а её рейтинг на Кинопоиске составил 1.1/10.

Культовый фильм Леонида Гайдая любим представителями разных поколений, поэтому масштаб неприязни и гневных комментариев к новой картине просто поражает.

«После таких ремейков понимаешь насколько талантливо был сделан оригинал», «Нужно законодательно запретить делать жалкие и убогие пародии на шедевры», «Закончились режиссеры и талантливые актёры», «Это до безумия провальная картина», «Стремление перещеголять великого Гайдая это признак наглости и безударности», — сокрушаются зрители на фильм.

Жалкая и убогая пародия: россияне в ужасе от того, как поступили с наследием Гайдая
Фото: кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966), кадр из фильма "Кавказская пленница!" (2014)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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