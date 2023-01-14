Жалел всю жизнь: из-за упущенной роли в советском хите Видова не приняли в США

Драма «Москва слезам не верит» вышла на экраны в конце 70-х и покорила не только отечественную публику, но и иностранного зрителя. Особенно же критики отмечали исполнителей главных ролей, Веру Алентову и Алексея Баталова. При этом изначально на роль Гоши Владимир Меньшов намеревался пригласить Олега Видова.

Сам Видов также был не против принять участие в фильме. Но из-за разрыва с Натальей Федотовой, которая была близкой подругой Галины Леонидовны Брежневой, он на долгие годы попал в черные списки, поэтому постановщики не приглашали его в свои картины. Именно это и стало причиной, по которой известный артист не смог стать главным героем оскароносной драмы.

Как позднее признавался артист, эта неудача преследовала его всю жизнь, ведь такая громкая роль помогла бы ему восстановить репутацию в советской индустрии. И уже позднее, когда он переехал в США, он также столкнулся с последствиями. Дело в том, что в Голливуд каждый год приезжают актеры со всего мира, но артист, снявшийся в фильме, получившем «Оскар», мгновенно бы заинтересовал режиссеров. И без этого достижения он просто был никому не интересен, несмотря на талант.

В итоге за годы карьеры в США ему удалось сыграть в 20 фильмах. Но все это были лишь второстепенные роли или эпизоды, и Видов так и не заработал заслуженные славу и успех.