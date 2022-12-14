Жалеет, что уехал в Америку: как живет экстрасенс Кашпировский, обманувший весь СССР

Имя Анатолия Кашпировского советские зрители узнали в конце 1980-х. Переломный период для СССР заставил жителей держаться за веру в магов и колдунов. И харизматичный Кашпировский, обещавший через экран исцелить от всех болезней или «зарядить» чудодейственными качествами воду, быстро стал звездой. На собраниях Анатолия в ДК залы ломились от желающих попасть внутрь. Экстрасенс утверждал, что владеет способностями гипноза и транса.

Его популярность закончилась так же быстро, как и началась. В образовавшейся России на действия Кашпировского начали смотреть скептически — появилось немало противников лженауки. На пике успеха Анатолий эмигрировал в США, где собирался гипнозом лечить людей от ожирения.

И этот переезд экстрасенс считает своей ошибкой. По его словам, он сам поставил руководству «Останкино» условие, что отработает только 6 телеэфиров. После окончания последнего Анатолий и перестал работать на ТВ, а зря, ведь зрители готовы были и дальше следить за экстрасенсом на экранах. Успеха в Америке он не добился, а к моменту возвращения в Россию его имя уже начало ассоциироваться с обманом.

Кроме того, мужчина перевез за рубеж семью. Сын поступил учиться в американский университет, и из-за него Кашпировскому приходилось то и дело вновь летать в США. А дочка начала жить в Канаде, где через несколько лет погибла в ДТП.

Сейчас 83-летний Кашпировский тщательно следит за собой — он остается подтянутым, а в волосах нет седины. Он объясняет это генетикой, но хейтеры уверены в использовании краски. Теперь Анатолий общается с поклонниками в соцсетях — например, в своем блоге он лечил людей от коронавируса через экран.