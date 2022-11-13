«Жаль Наталью»: россияне сочувствуют Королевой из-за происходящего с ее сыном

Наташа Королева души не чает в своем единственном сыне Архипе от стриптизера Сергея Глушко. Архипу уже 20 лет – и молодой человек мечтает петь на сцене, как и мама. Королева вместе с наследником приняла участие в шоу «Две звезды. Отцы и дети», но далеко не все оценили талант начинающего исполнителя.

«Увы, от мамы-русалки нет у Архипа ни капли: ни ее раскрепощенности и гибкости, ни шарма и голоса – жаль Наталью, но ее сынок, видимо, папой рожден. Глупо было тащить на сцену», «Бездарь ужасный», «Парню не место на сцене», «Голос не то, что у Архипа пропал, а голоса просто и не было. Не только голоса – он и двигаться не умеет. Ну нету у него таланта, зачем выходить на сцену, это не его», – писали возмущенные пользователи.