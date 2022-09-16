Зеллвегер вызвала международный скандал в роли Бриджит Джонс: причина удивит

Роль Бриджит Джонс в британской мелодраме 2001 года сделала актрису Рене Зеллвегер всемирно известной. Она со всей ответственностью подошла к работе: стройная звезда поправилась на 12 кг, от которых вынуждена была затем избавляться. Такой же эксперимент над телом она устроила и для съемок в сиквеле «Бриджит Джонс: Грани разумного».

Но, как оказалось, своим назначением на роль Зеллвегер вызвала международный скандал. Британская пресса беспощадно раскритиковала выбор актрисы: по мнению журналистов, самую известную «холостячку» Лондона точно не должна была играть Рене, родившаяся в Техасе. По некоторым данным, для участия в фильме рассматривались Хелена Бонем Картер, Кейт Уинслет, Рэйчел Вайс и даже австралийка Тони Коллетт. Но им создатели картины предпочли Зеллвегер. Скептическое мнение разделял даже партнер Рене по фильму Хью Грант.

«Тот факт, что техасец играет британского персонажа, действительно казался натяжкой», — признавался он в документальном фильме о съемках.

Однако, по его словам, после работы с Зеллвегер он убедился в ее таланте. Поэтому триумф картины был ожидаем.