Збруева чуть не упекли в психбольницу после случившегося в театре: вот что натворил

Александр Збруев с начала карьеры зарекомендовал себя как талантливый артист, готовый на все на сцене. Иногда это приводило к неприятным ситуациям.

Однажды обычная репетиция чуть не привела звезду театра в психиатрическую лечебницу. На этом настаивали врачи.

Тогда Збруев исполнял роль императора Николая II в спектакле «Последняя ночь последнего царя». Для образа его обильно загримировали, используя псевдобороду и густые брови. В военной форме артиста нельзя было отличить от настоящего монарха.

Вместе с Ириной Купченко, которая играла роль жены императора, актер поднялся по лестнице на сцене к стоящим наверху лошадям из папье-маше. В процессе репетиции Збруев попросту забыл, что скакун под ним ненастоящий, и своим весом навалился на седло.

Вся конструкция накренилась, и артист кубарем скатился с лестницы, сильно повредив голову.

Ему вызвали скорую помощь, которая и отвезла его в больницу. Растерянные медики, на месте оглядев бородатого Збруева в военном мундире, лишь предположили, что ему самое место в психиатрической лечебнице. Коллегам пришлось объяснять, что ЧП произошло на театральной репетиции.