Збруев даже взглянуть не мог: что тюрьма и болезни сотворили с красавицей советского кино

Валентина Малявина, как и многие другие актрисы, была вертихвосткой. Звезда знала, что своей красотой пленяла мужчин, и умело этим пользовалась. Но ее личная жизнь не задалась, а от потрясающей внешности не осталось и следа.

С первым мужем Александром Збруевым артистка рассталась из-за своей измены. После этого она выходила замуж еще четыре раза, но счастья так и не обрела.

Браки знаменитости заканчивались трагически. Например, третий муж актрисы Станислав Жданько умер при загадочных обстоятельствах. Суд признал Малявину виновной в убийстве супруга и приговорил к тюремному заключению.

Пребывание за решеткой, крах карьеры и болезни сотворили страшное с красавицей советского кино. Валентина Александровна сильно выпивала, лишилась зрения и остаток своих дней провела в доме престарелых.

В нем ее никто не навещал. Збруев не раз помогал бывшей жене после развода, но прийти к ней в пансионат так и не решился. В одном из интервью он признался, что не мог даже взглянуть на некогда привлекательную женщину, сломленную жизнью и ставшую немощной и больной.