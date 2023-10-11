Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Збруев даже взглянуть не мог: что тюрьма и болезни сотворили с красавицей советского кино

Збруев даже взглянуть не мог: что тюрьма и болезни сотворили с красавицей советского кино

11 октября 2023 11:00
Збруев даже взглянуть не мог: что тюрьма и болезни сотворили с красавицей советского кино

Судьба артистки оказалась незавидной.

Валентина Малявина, как и многие другие актрисы, была вертихвосткой. Звезда знала, что своей красотой пленяла мужчин, и умело этим пользовалась. Но ее личная жизнь не задалась, а от потрясающей внешности не осталось и следа.

С первым мужем Александром Збруевым артистка рассталась из-за своей измены. После этого она выходила замуж еще четыре раза, но счастья так и не обрела.

Браки знаменитости заканчивались трагически. Например, третий муж актрисы Станислав Жданько умер при загадочных обстоятельствах. Суд признал Малявину виновной в убийстве супруга и приговорил к тюремному заключению.

Пребывание за решеткой, крах карьеры и болезни сотворили страшное с красавицей советского кино. Валентина Александровна сильно выпивала, лишилась зрения и остаток своих дней провела в доме престарелых.

В нем ее никто не навещал. Збруев не раз помогал бывшей жене после развода, но прийти к ней в пансионат так и не решился. В одном из интервью он признался, что не мог даже взглянуть на некогда привлекательную женщину, сломленную жизнью и ставшую немощной и больной.

Збруев даже взглянуть не мог: что тюрьма и болезни сотворили с красавицей советского кино
Фото: Кадр из фильма «Иваново детство» (1962), кадр из телешоу «Пусть говорят»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше