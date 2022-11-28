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Киноафиша Статьи «Завистники скажут - фотошоп»: россияне обомлели при виде Салтыковой в бикини

«Завистники скажут - фотошоп»: россияне обомлели при виде Салтыковой в бикини

28 ноября 2022 13:30
«Завистники скажут - фотошоп»: россияне обомлели при виде Салтыковой в бикини

Не так давно знаменитость отметила 56-летие.

Ирина Салтыкова прославилась не только своим музыкальным талантом, но и яркой внешностью. С первых дней на сцене она привлекала внимание поклонников, собирая многочисленные комплименты. И, как оказалось, спустя годы артистка по-прежнему завоевывает сердца фанатов.

Так, внимание пользователей Сети привлек снимок, сделанный во время отдыха Салтыковой. На фотографии, которая она поделилась в своем блоге, певица позирует в розовом бикини на лежаке и хвастается стройной фигурой.

«Завистники скажут - фотошоп»: россияне обомлели при виде Салтыковой в бикини

«Завистники скажут — фотошоп», — подписала фотографию исполнительница.

Подписчики остались в восторге от снимка. В комментариях они не поскупились на похвалу и призвали певицу как можно скорее полноценно возвращаться на сцену. По их мнению, Салтыкова и своей красотой, и талантом превосходит многих современных артисток, что видно по ее редким выступлениям в музыкальных проектах.

«Потрясно, вам 20 лет, не больше», «Нет слов, какая вы красивая!», «До сих пор слушаю ваши песни, вы лучше всех», — уверены пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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