«Завистники скажут - фотошоп»: россияне обомлели при виде Салтыковой в бикини

Ирина Салтыкова прославилась не только своим музыкальным талантом, но и яркой внешностью. С первых дней на сцене она привлекала внимание поклонников, собирая многочисленные комплименты. И, как оказалось, спустя годы артистка по-прежнему завоевывает сердца фанатов.

Так, внимание пользователей Сети привлек снимок, сделанный во время отдыха Салтыковой. На фотографии, которая она поделилась в своем блоге, певица позирует в розовом бикини на лежаке и хвастается стройной фигурой.

«Завистники скажут — фотошоп», — подписала фотографию исполнительница.

Подписчики остались в восторге от снимка. В комментариях они не поскупились на похвалу и призвали певицу как можно скорее полноценно возвращаться на сцену. По их мнению, Салтыкова и своей красотой, и талантом превосходит многих современных артисток, что видно по ее редким выступлениям в музыкальных проектах.