«Зависимый человек»: Бондарчук устал бороться с пагубным пристрастием

Федор Бондарчук смог скрыть от поклонников горькую правду. Но обмануть коллег по шоу-бизнесу у знаменитости не вышло. О том, с чем пришлось столкнуться режиссеру, рассказал популярный певец.

В новом интервью Леонид Агутин заявил на всю страну, что Бондарчук устал бороться с пагубным пристрастием. Певец признался, что долгие годы был зависим от алкоголя. Артист перестал прикладываться к бутылке лишь после того, как у него начались серьезные проблемы со здоровьем.

То же самое, по уверению мужа Анжелики Варум, случилось и с Бондарчуком.

«В свое время был зависимый человек», — поведал он на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Исполнитель заметил: ради трезвой жизни режиссер был вынужден прекратить общение с друзьями, которые постоянно предлагали ему провести время за распитием спиртного.

По словам Агутина, приятелей кинодела мало волновал тот факт, что после подобных посиделок он мог на две недели уйти в запой. Между тем бывший муж Светланы Бондарчук принял твердое решение завязать с вредными привычками, чего бы это ему ни стоило.