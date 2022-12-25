Зависимость сделала свое дело: как после завершения сериала выглядит Сэм из «Сверхъестественного»

В этому году исполнилось 17 лет с премьеры сериала «Сверхъестественное». История о двух братьях, которые борются с паранормальными явлениями, так понравилась людям, что было выпущено целых 15 сезонов.

Роль Сэма Винчестера досталось актеру Джареду Падалеки. Съемки в популярном проекте принесли ему не только известность, но и счастье в личной жизни. Он познакомился со своей будущей женой, которая играла демона Руби.

Как это часто бывает, культовая роль долго не позволяла артисту играть главных героев в новых проектах.

Возможно, именно поэтому он пристрастился к алкоголю. Из-за вредной привычки актера однажды арестовали за пьяную драку в баре.

Такое пагубное увлечение сказалось и на внешности. Теперь Джаред не выглядит как самый симпатичный из братьев Винчестеров. Однако он все ещё может бросить вызов молодым актёрам.