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Завидный холостяк из фильма «Сволочи» решил жениться: его выбор оценят не все

25 мая 2023 10:30
Завидный холостяк из фильма «Сволочи» решил жениться: его выбор оценят не все

Поклонникам не угодишь.

Александр Головин всего одним поступком осчастливил любимую женщину и разбил сердца миллионам других. Актер готов покинуть ряды завидных холостяков, поэтому сделал предложение своей возлюбленной.

Счастливицей стала актриса Саша Попова. Коллеги по цеху встречаются несколько лет и теперь намерены узаконить свои отношения. Об этом стало известно после того, как Александр опубликовал кадр в соцсетях, где дарит кольцо избраннице. К слову, выбор звезды фильма «Сволочи» одобряют не все.

Завидный холостяк из фильма «Сволочи» решил жениться: его выбор оценят не все

Кто-то считает артистку с нетипичной внешностью неподходящей парой для Головина. Другие призывают актера, вместо того чтобы создавать новую семью, наладить общение с внебрачной дочерью Оливией, которую ему родила визажист Светлана Белогурова.

Впрочем, знаменитости до таких советов дела нет. Актер готовится к свадьбе с Поповой, точную дату которой пока не желает раскрывать широкой общественности.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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