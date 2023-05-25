Завидный холостяк из фильма «Сволочи» решил жениться: его выбор оценят не все

Александр Головин всего одним поступком осчастливил любимую женщину и разбил сердца миллионам других. Актер готов покинуть ряды завидных холостяков, поэтому сделал предложение своей возлюбленной.

Счастливицей стала актриса Саша Попова. Коллеги по цеху встречаются несколько лет и теперь намерены узаконить свои отношения. Об этом стало известно после того, как Александр опубликовал кадр в соцсетях, где дарит кольцо избраннице. К слову, выбор звезды фильма «Сволочи» одобряют не все.

Кто-то считает артистку с нетипичной внешностью неподходящей парой для Головина. Другие призывают актера, вместо того чтобы создавать новую семью, наладить общение с внебрачной дочерью Оливией, которую ему родила визажист Светлана Белогурова.

Впрочем, знаменитости до таких советов дела нет. Актер готовится к свадьбе с Поповой, точную дату которой пока не желает раскрывать широкой общественности.