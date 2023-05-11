Завидная наследница: куда пропала внучка Александры Назаровой после смерти бабушки

Александра Назарова знакома большинству зрителей по сериалу «Моя прекрасная няня». В телехите актриса сыграла бабушку Виктории Прутковской. В реальной жизни у Назаровой тоже были близкие отношения с внучкой, которая после смерти артистки стала завидной наследницей.

Девочку назвали Александрой в честь ее прославленной бабушки. Так сложилось, что Назарова заменила малышке родителей с ранних лет. Сын актрисы и по совместительству отец Саши трагически погиб, и Александра Ивановна стала ее опекуншей.

Бабушка сделала все возможное, чтобы внучка ни в чем не нуждалась. Кроме того, Назарова оставила Саше в наследство две квартиры, дачу и машину. Как только девушке исполнится 18, она станет полноправной владелицей всего завещанного ей имущества.

После смерти бабушки опекунами Саши стали ее родственники по отцу. Большую часть времени она живет в пансионе, где получает воспитание и образование. Выходные Саша проводит с родными и близкими.