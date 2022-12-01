Завещание Алена Делона предали огласке: последняя воля достойна фильма ужасов

Ален Делон уже задумался о собственной смерти и о том, где именно его должны похоронить. Свою последнюю волю кинозвезда предусмотрительно изложил в завещании.

То, что придумал артист, может до глубины души возмутить защитников прав животных. Актер известен своей любовью к собакам — в его имении живет порядка десяти четвероногих друзей. К тому же Делон имеет собственное кладбище, на котором хоронит тех хвостатых, которые уже отошли в мир иной.

На земле знаменитости есть около 30 могил, на каждой из которых установлен памятник. Мужчина хочет обрести последнее пристанище среди них, среди своих обожаемых собак. И все бы ничего, но актер выдвинул еще одно требование — вместе с ним должна быть похоронена и его любимая овчарка. Тот факт, что пес еще полон сил, 87-летнего Делона, судя по всему, нисколько не смущает.