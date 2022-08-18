Затворничество и забвение: куда пропала главная злодейка сериала «Дикий ангел»

Вероника Виейра, точнее ее героиня Виктория Ди Карло, потрепала нервы многим поклонникам сериала «Дикий Ангел». Избалованная красавица из богатой семьи на дух не переносила служанку Милагрос Эспосито, чем заслужила звание одной из главных злодеек киноленты.

Роль дочери Федерико Ди Карло досталась Виейре случайно. Звезда не имела актерского образования и пришла на кастинг за компанию с подругой. Белокурая красавица сразу покорила съемочную команду. Именно так началась ее актерская карьера, которая казалась многообещающей.

Однако закрепиться в киноиндустрии актрисе не удалось. За громким успехом последовало затворничество и забвение. Как пишет портал Teleprogramma , Вероника Виейра больше не снимается в сериалах. Она предпочитает вести закрытый образ жизни, поэтому новостей о знаменитости практически нет. Известно лишь, что она замужем за аргентинским музыкантом Сильвестре, которому родила двух дочерей.