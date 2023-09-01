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Киноафиша Статьи «Затмила красотой даже Софи Лорен»: эту советскую актрису единогласно признали идеалом

«Затмила красотой даже Софи Лорен»: эту советскую актрису единогласно признали идеалом

1 сентября 2023 19:30
«Затмила красотой даже Софи Лорен»: эту советскую актрису единогласно признали идеалом

Равных ей нет.

Многим звездам СССР довелось стать почетными гостями в Каннах. Голливудские дивы нервничали не на шутку, когда на красную ковровую дорожку выходили советские актрисы. Одной из них удалось утереть нос легенде мирового кинематографа.

Татьяна Самойлова отправилась на знаменитый кинофестиваль в 1958 году. Артистка получила «Золотую пальмовую ветвь», но не этим насолила зарубежным коллегам. Никто из них не выдерживал конкуренции рядом с красавицей из фильма «Летят журавли», которую наградили званием «Самой скромной и очаровательной актрисы».

Пабло Пикассо был настолько очарован Самойловой, что позже написал ее портрет. В Сети есть архивные снимки, сделанные во время торжественного мероприятия. На фоне Татьяны секс-символ Софи Лорен выглядит как «лягушка с крючковатым носом».

И спустя столько лет интернет-пользователи единогласно признают народную артистку идеалом.

«Сравнение с западными актрисами тех лет (Бардо, Денев, Хепберн, Монро) выдерживает Самойлова. Но такую красоту тяжело испортить, даже если стараться», «Самойлова выглядит как звезда», «Затмила красотой даже Софи Лорен», — пишут в Сети.

«Затмила красотой даже Софи Лорен»: эту советскую актрису единогласно признали идеалом
Фото: unsplash.com, кадр из фильма «Брак по-итальянски» (1964), кадр из фильма «Леон Гаррос ищет друга» (1960)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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