«Затмила красотой даже Софи Лорен»: эту советскую актрису единогласно признали идеалом

Многим звездам СССР довелось стать почетными гостями в Каннах. Голливудские дивы нервничали не на шутку, когда на красную ковровую дорожку выходили советские актрисы. Одной из них удалось утереть нос легенде мирового кинематографа.

Татьяна Самойлова отправилась на знаменитый кинофестиваль в 1958 году. Артистка получила «Золотую пальмовую ветвь», но не этим насолила зарубежным коллегам. Никто из них не выдерживал конкуренции рядом с красавицей из фильма «Летят журавли», которую наградили званием «Самой скромной и очаровательной актрисы».

Пабло Пикассо был настолько очарован Самойловой, что позже написал ее портрет. В Сети есть архивные снимки, сделанные во время торжественного мероприятия. На фоне Татьяны секс-символ Софи Лорен выглядит как «лягушка с крючковатым носом».

И спустя столько лет интернет-пользователи единогласно признают народную артистку идеалом.