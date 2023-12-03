Затмила даже Брежневу: пляжное фото экс-тещи Меладзе вскружит голову любому

У Константина Меладзе губа не дура. Долгое время в любовницах продюсера ходила Вера Брежнева, которая после стала его законной женой, а позже и бывшей. Наверняка, увидев маму своей тайной возлюбленной, музыкант понял, что тянуть с женитьбой не стоит.

Не даром каждому мужчине советуют, чтобы узнать, как в будущем будет выглядеть его избранница, стоит взглянуть на ее маму. А родительница у известной исполнительницы хоть куда.

В социальных сетях экс-солистка золотого состава «ВИА Гры» не раз показывала фотографии родительницы. Тамара Витальевна из тех дам, кто вскружит голову любому мужчине. Красавица, несмотря на возраст, затмила даже свою дочь.

В блоге Брежневой есть пляжный кадр с матерью. У женщины стройная фигура всем на зависть и шоколадный загар, который очень ее украшает. Видно сразу: Тамара Витальевна ухаживает за собой, поэтому годы над ней не властны.