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Затмила бы весь Голливуд: как выглядела мама Жданова из сериала «Не родись красивой» в молодости

12 апреля 2023 10:30
Затмила бы весь Голливуд: как выглядела мама Жданова из сериала «Не родись красивой» в молодости

Ее шикарной внешности позавидовала бы даже современная молодежь.

Сериал «Не родись красивой» собрал на сценической площадке самых ярких представителей советского и российского кино. Одной из наиболее ярких звезд ленты стала мама Андрея Жданова, которую сыграла талантливая и уже всеми любимая к тому времени Ольга Остроумова.

Актриса считалась главной красавицей советских экранов, ее огромные голубые глаза сводили с ума мужчин. С юности Остроумова обладала незаурядной внешностью и считалась эталоном красоты. Выразительные черты лица, небольшой нос, пухлые губы и сногсшибательная улыбка — все это даже в наши дни могло бы вызвать зависть и восхищение одновременно.

Затмила бы весь Голливуд: как выглядела мама Жданова из сериала «Не родись красивой» в молодости

Сложно забыть удивительную красавицу в роли зенитчицы Женьки Комельковой в фильме «А зори здесь тихие». Эта роль принесла Ольге Остроумовой не только большую популярность, но и всенародную любовь. Артистка за время своей творческой жизни снялась более чем в 60 картинах, и даже ее эпизодические роли запоминались зрителям. Все дело в невероятном обаянии русской женщины с большим сердцем и чистой душой.

Фото: Кадр из сериала «Не родись красивой», кадр из фильма «Доживем до понедельника», 1968
Светлана Христолюбова
Светлана Христолюбова
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