Затмил и Питта, и Деппа: этот простой советский мужчина стал звездой на Западе

Пользователи социальных сетей нередко любят хвастаться архивными снимками своих родственников. В блогах со всего мира можно встретить тысячи фотографий представителей той или иной семьи, и некоторые из этих кадров привлекают всеобщее внимание.

Так, пользовательница сети Дарья Баринова поделилась в блоге юношеским портретом своего деда Николая, который родился в 1947 году. На снимке он позирует в серой водолазке с небрежной прической и пристально смотрит в камеру.

Дарья не рассчитывала на мировую славу, но спустя некоторое время снимок стал по-настоящему популярным. Пользователи Сети осыпали Николая, который скончался в 1992 году, комплиментами и сравнивали с голливудскими звездами.

И простой советский парень был, по их мнению, в разы красивее Брэда Питта или Джонни Деппа.

В итоге Николай стал героем сотен рисунков, рассказов и видео. Под публикацией Дарьи можно увидеть тысячи комплиментов, а некоторые поклонники удивлены, что в СССР жили настолько красивые люди.